Neues Klinikzentrum in Kiel feierlich eröffnet

Kiel (dpa/lno) - Mit einer großen Feier ist das Klinikzentrum in Kiel nach vier Jahren Bauzeit offiziell eröffnet worden. Das zentrale Gebäude des Universitätsklinikums sei ein echtes Jahrhundertprojekt für Kiel und Schleswig-Holstein, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag bei einer Feier. Der Neubau hat insgesamt 321 Millionen Euro gekostet. An der Feier nahm auch Popsängerin Sarah Connor (39) teil.