Jena (dpa/th) - Wegen eines Warnstreiks am Universitätsklinikum Jena müssen Patienten am heutigen Montag ab 6.00 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Die Versorgung von Notfällen werde aber jederzeit gesichert sein, betonte der Klinikumsvorstand. Hintergrund der Streikaktion sind Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Entlastung der Mitarbeiter. "Die Beschäftigten arbeiten an ihren Belastungsgrenzen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker: "Wir brauchen hier klare und verbindliche Regelungen." Die Gewerkschaft fordert eine festgelegte Mindestausstattung an Personal sowie Regelungen für einen konkreten Belastungsausgleich. Der Warnstreik soll bis 22.00 Uhr dauern.