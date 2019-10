Jena (dpa/th) - Vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde um einen Entlastungstarifvertrag am Universitätsklinikum Jena bereitet sich die Gewerkschaft Verdi auf längere Streiks in den nächsten Tagen vor. "Wir haben den größtmöglichen Einigungswillen, den es gibt", sagte Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke der Deutschen Presse-Agentur. Sollte in der am Donnerstag beginnenden vierten Verhandlungsrunde mit der Klinikleitung keine Einigung erzielt werden, sei die Gewerkschaft bereit, in einen Arbeitskampf zu ziehen. Die Pfleger, aber auch andere Beschäftigte des Klinikums klagen seit Langem über zu hohe Arbeitsbelastung - der neue Tarifvertrag soll Linderung schaffen.