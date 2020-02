Ärztegewerkschaft kündigt Warnstreik an Uniklinik Jena an

Jena (dpa/th) - Auch Ärzte am Universitätsklinikum Jena wollen heute dem Aufruf des Marburger Bunds zu deutschlandweiten Warnstreiks an Unikliniken folgen. Einschränkungen in der Patientenversorgung sind nach Angaben einer Klinikum-Sprecherin aber nicht zu erwarten.

Der Marburger Bund hatte angekündigt, dass Ärztinnen und Ärzte deutschlandweit an 23 Unikliniken vorübergehend die Arbeit niederlegen. Die Ärztegewerkschaft verhandelt seit November mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder über die Arbeits- und Tarifbedingungen der Uni-Ärzte.

In Hannover ist eine zentrale Demonstration geplant. Dort geht die dritte Verhandlungsrunde weiter. Der Gewerkschaft sind vor allem die vielen Nacht- und Wochenenddienste der Uni-Ärzte ein Dorn im Auge.