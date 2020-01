Aschersleben (dpa/sa) - Eine rund vier Meter große Heuschrecken-Figur soll am Mittwoch die streikenden Angestellten der Ameos-Klinik in Aschersleben unterstützen. Eine Streikdelegation von Verdi aus Niedersachsen werde die Figur auf Rädern zu den Streikenden bringen, sagte Bernd Becker von der Gewerkschaft Verdi am Dienstag. Die Botschaft hinter der Insektenskulptur würden die Gewerkschafter am Mittag erläutern.

Die niedersächsischen Kollegen hatten es in der Vergangenheit aus Anlass ihres eigenen Tarifstreits an Ameos-Standorten in Osnabrück und Hildesheim gebaut. Dort hatte die Gewerkschaft 2016 nach wochenlangen Verhandlungen einen Tarifvertrag mit dem Konzern durchgesetzt.

Den fordern seit Monaten auch die Ameos-Angestellten in Sachsen-Anhalt. Bislang weigerte sich der Krankenhaus-Betreiber jedoch. Die Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund riefen daraufhin am Montag zu unbefristeten Streiks an den Ameos-Kliniken in Aschersleben, Staßfurt, Haldensleben, Schönebeck und Bernburg auf. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich an den ersten beiden Streiktagen je rund 600 Mitarbeiter an der Arbeitsniederlegung, darunter bis zu 50 Ärzte.