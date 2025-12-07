Ob das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, darüber sind sich Forschende nicht einig. Die Aussage soll angeblich auf einen Marketingslogan der Firma Kellogg's aus dem Jahr 1917 zurückgehen. Trotzdem, sagt Kinderernährungsmedizinerin Regina Ensenauer, würde sie Eltern grundsätzlich empfehlen, ihre Kinder jeden Tag frühstücken zu lassen. Wie sieht ein gesundes Frühstück für Kinder aus?
Kinderernährung„Am besten wäre, man würde gar nicht mit dem süßen Frühstück anfangen“
Lesezeit: 3 Min.
Schokomüsli, Croissant mit Nuss-Nougat-Creme, Weißbrot mit Honig: Ist das schlimm, wenn Kinder so frühstücken? Und wie ginge das besser? Ein Gespräch mit der Ernährungsmedizinerin Regina Ensenauer.
Interview von Valentina Reese
