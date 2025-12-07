Ob das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, darüber sind sich Forschende nicht einig. Die Aussage soll angeblich auf einen Marketingslogan der Firma Kellogg’s aus dem Jahr 1917 zurückgehen. Trotzdem, sagt Kinderernährungsmedizinerin Regina Ensenauer, würde sie Eltern grundsätzlich empfehlen, ihre Kinder jeden Tag frühstücken zu lassen. Wie sieht ein gesundes Frühstück für Kinder aus?