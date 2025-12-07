Zum Hauptinhalt springen

Kinderernährung„Am besten wäre, man würde gar nicht mit dem süßen Frühstück anfangen“

Lesezeit: 3 Min.

Weil es morgens oft schnell gehen muss, verputzen die Kinder in vielen Familien eine Schale gezuckertes Müsli mit Milch.
Weil es morgens oft schnell gehen muss, verputzen die Kinder in vielen Familien eine Schale gezuckertes Müsli mit Milch. (Foto: Westend61 / Ekaterina Yakunina/mauritius images / Westend61 / E)

Schokomüsli, Croissant mit Nuss-Nougat-Creme, Weißbrot mit Honig: Ist das schlimm, wenn Kinder so frühstücken? Und wie ginge das besser? Ein Gespräch mit der Ernährungsmedizinerin Regina Ensenauer.

Interview von Valentina Reese

Ob das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, darüber sind sich Forschende nicht einig. Die Aussage soll angeblich auf einen Marketingslogan der Firma Kellogg’s aus dem Jahr 1917 zurückgehen. Trotzdem, sagt Kinderernährungsmedizinerin Regina Ensenauer, würde sie Eltern grundsätzlich empfehlen, ihre Kinder jeden Tag frühstücken zu lassen. Wie sieht ein gesundes Frühstück für Kinder aus?

