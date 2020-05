Der Fall des französischen Mädchens war erstaunlich. Gleich zu Beginn der Corona-Epidemie hatte sich die Neunjährige in den Alpen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Und obwohl das Kind Symptome zeigte, besuchte es in den kommenden Tagen Schule und Skikurs. Auf insgesamt 172 Menschen traf die Kleine dabei, wie Behörden rekonstruierten, bevor sie endlich in Quarantäne kam. Aber sie steckte keinen einzigen davon an, nicht einmal ihre beiden Geschwister.