Kein Ärztekongress ohne Hauptvorträge über künstliche Intelligenz. Keine Tagung zur Zukunft von Wissenschaft und Medizin ohne Diskussionen über die Möglichkeiten der KI. Doch nicht nur in der Forschung spielt die KI längst eine wichtige Rolle, auch Laien nutzen Chatbots für Alltagsfragen, praktische Anleitungen oder zur Lebenshilfe. Sie sind fast immer und überall verfügbar, man bleibt anonym und die Antworten sind meist gut verständlich und werden einfühlsam vermittelt.