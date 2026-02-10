Sie bestehen Medizinprüfungen mit Bravour und können mehr Krankheiten nennen als die meisten Ärztinnen und Ärzte: KI-Chatbots wie Chat-GPT und Llama nutzen nachweislich fundiertes Fachwissen. Daher liegt es nahe, die KI bei Gesundheitsfragen zu konsultieren, was viele Menschen tun.