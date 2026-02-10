Zum Hauptinhalt springen

MedizinChatbots führen Nutzer in zwei von drei Fällen zur falschen Diagnose

Lesezeit: 4 Min.

Stechen in der Brust, was könnte das sein? Nicht immer zieht die KI daraus die richtigen Schlüsse.
Stechen in der Brust, was könnte das sein? Nicht immer zieht die KI daraus die richtigen Schlüsse. (Foto: Xavier Lorenzo via www.imago-images.de/imago images/Westend61)

Chat-GPT und andere Sprachmodelle liegen oft daneben, wenn Nutzer ihnen Symptome schildern, zeigt eine neue Studie. Das Problem ist aber nicht die KI, sondern der Mensch.

Von Joachim Laukenmann

Sie bestehen Medizinprüfungen mit Bravour und können mehr Krankheiten nennen als die meisten Ärztinnen und Ärzte: KI-Chatbots wie Chat-GPT und Llama nutzen nachweislich fundiertes Fachwissen. Daher liegt es nahe, die KI bei Gesundheitsfragen zu konsultieren, was viele Menschen tun.

