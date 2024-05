Die Erkrankung ist hoch ansteckend und kann vor allem Babys sehr schwer treffen. Wieso die Zahlen momentan steigen - und was helfen kann.

Von Berit Uhlmann

Wenn in Münchner Schulen in den vergangenen Wochen Kinder fehlten, dann war der Grund bisweilen einer, der viele erstaunt haben dürfte: an Keuchhusten erkrankt. Keuchhusten, wirklich?