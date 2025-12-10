Sie schlafen auf gekühlten Matratzen, schlucken Dutzende Vitaminpillen oder lassen ihr Plasma austauschen: Biohacker wie die Silicon-Valley-Unternehmer Bryan Johnson und Dave Asprey versuchen mit vielen Mitteln, das biologische Altern zu verlangsamen und ihre Lebensspanne zu verlängern. Ob die Anhänger der Longevity-Bewegung jemals darüber nachgedacht haben, sich kastrieren zu lassen?