Zum Hauptinhalt springen

BiologieKastrierte Tiere leben länger – und Menschen?

Lesezeit: 2 Min.

Forscher haben untersucht, wie sich Kastration und Sterilisation auf die Lebensspanne auswirkt.
Forscher haben untersucht, wie sich Kastration und Sterilisation auf die Lebensspanne auswirkt. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Zumindest für Männer gibt es dafür Hinweise. Woran das liegen könnte.

Von Valentina Reese

Sie schlafen auf gekühlten Matratzen, schlucken Dutzende Vitaminpillen oder lassen ihr Plasma austauschen: Biohacker wie die Silicon-Valley-Unternehmer Bryan Johnson und Dave Asprey versuchen mit vielen Mitteln, das biologische Altern zu verlangsamen und ihre Lebensspanne zu verlängern. Ob die Anhänger der Longevity-Bewegung jemals darüber nachgedacht haben, sich kastrieren zu lassen?

Zur SZ-Startseite

Medizin
:Wer später in die Wechseljahre kommt, altert langsamer – aber warum?

Forschende versuchen herauszufinden, welche Rolle die Eierstöcke beim Altern spielen. Von den Erkenntnissen könnten auch Männer profitieren.

SZ PlusVon Sina Metz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite