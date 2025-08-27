In der Mitte des Lebens kommt die Krise, so hieß es lange. Während die Jugend glücklich ist und man im höheren Alter in gelassener Zufriedenheit schwelgt, werden die Menschen in ihren Vierzigern und Fünfzigern von der Midlife Crisis geplagt. So kommt es zur U-Kurve des Glücks im Leben eines durchschnittlichen Menschen und entsprechend zu einer Hügelkurve des Unglücks. Das zumindest galt lange Zeit rund um den Globus – in Industrieländern ebenso wie in Entwicklungsländern.
Mentale GesundheitWarum sind junge Menschen so unglücklich?
Lesezeit: 4 Min.
Während das Glück früher meist in der Lebensmitte schwächelte, geht es heute jungen Menschen klar am schlechtesten. Das zeigt eine große Studie aus 44 Ländern. Die Autoren sehen vor allem einen Grund für die Probleme dieser Generation.
Von Christina Berndt
Lesen Sie mehr zum Thema