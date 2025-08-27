Mentale Gesundheit Warum sind junge Menschen so unglücklich? 27. August 2025, 20:01 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Noch ist unklar, warum die mentale Gesundheit junger Menschen schlechter wird. (Foto: Oleksandr Latkun/IMAGO/imagebroker)

Während das Glück früher meist in der Lebensmitte schwächelte, geht es heute jungen Menschen klar am schlechtesten. Das zeigt eine große Studie aus 44 Ländern. Die Autoren sehen vor allem einen Grund für die Probleme dieser Generation.

Von Christina Berndt

