Von Christina Kunkel und Sören Müller-Hansen

Es wäre eine zu einfache Rechnung: Weil aktuell deutlich weniger Menschen an Covid-19 sterben als noch Anfang des Jahres und gleichzeitig ein Großteil der über 80-Jährigen durch eine Impfung geschützt ist, muss man sich um das deutsche Gesundheitssystem trotz steigender Neuinfektionszahlen keine Sorgen machen. Intensivmediziner warnen schon seit Wochen, dass dieser Schluss falsch ist. Dennoch herrscht vielerorts noch die Annahme: Ins Krankenhaus wegen Corona? Das trifft doch nur die hochbetagten Senioren. Doch jetzt zeigt eine große Datenauswertung des wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK (Wido), wie bereits die erste und zweite Welle auch jüngere Menschen schwer getroffen haben.

Von den knapp 52 000 in der Analyse erfassten Patientinnen und Patienten, die bis Ende November 2020 mit Covid-19 ins Krankenhaus kamen, überlebten 18 Prozent die Erkrankung nicht. In der Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren starben 14 Prozent, zwischen 70 und 79 Jahren lag die Sterblichkeit bei 23 Prozent. Insgesamt sank die Sterblichkeit leicht um drei Prozentpunkte zwischen erster und zweiter Welle. Dies dürfte zum Teil daran liegen, dass in der ersten Welle 74 Prozent der beatmeten Patientinnen und Patienten von Beginn an mit einem Schlauch in der Luftröhre beatmet wurden. In der zweiten Welle fand diese riskante Methode nur noch in 39 Prozent der Fälle Anwendung. Einige Patienten wurden zudem zuerst nicht-invasiv beatmet und erst später intubiert. Ihr Anteil stieg von neun auf 21 Prozent.

Im Durchschnitt waren die Behandelten 67 Jahre alt. Zwei Drittel von ihnen - und mit 75 Prozent ein noch größerer Anteil der Beatmeten - waren unter 80 Jahre alt. Die meisten Menschen in diesem Alter sind noch nicht geimpft, weshalb auch die Intensivmediziner fürchten, dass eine ungebremste dritte Welle zu einer Überlastung der Krankenhäuser führen könnte. Schon seit einigen Wochen steigt die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten mit Covid-19 deutlich. Viele von ihnen werden einen langen Kampf gegen das Virus führen und somit auch die dringend benötigten Kapazitäten an Personal und Krankenhausbetten binden.

"Wir müssen ganz schnell und konsequent gegensteuern"

Denn auch wenn eine Covid-19-Erkrankung bei Menschen über 80 häufiger zum Tod führt: Eine intensive medizinische Versorgung und Beatmung haben in der ersten und zweiten Welle deutlich mehr jüngere Personen benötigt. 22 Prozent der ins Krankenhaus aufgenommenen und mit dem Virus infizierten Menschen mussten beatmet werden, während dies bei den über 80-Jährigen nur in 11 Prozent der Fälle geschah. Zudem benötigen Patientinnen und Patienten bis 79 Jahre eine deutlich längere Behandlung, 14 bis 16 Tage mussten sie durchschnittlich beatmet werden.

Menschen über 80 Jahre waren häufig nicht mehr in der Verfassung, um die aufwendige Behandlung zu überstehen, sie wurden im Schnitt zehn Tage beatmet. Zehn Prozent der beatmeten Erkrankten mussten mindestens 73 Tage behandelt werden - zweieinhalb Monate von der Einlieferung ins Krankenhaus bis zur Entlassung oder zum Tod.

Wie genau sich nun die langsam fortschreitenden Impfungen und neue, gefährlichere Virus-Varianten wie die inzwischen in Deutschland dominante Mutante B.1.1.7 genau auf die Situation in den Krankenhäusern auswirken werden, geht aus den Auswertungen nicht hervor. Eine deutliche Verbesserung der Zahlen ist jedoch vorerst nicht zu erwarten. Deshalb warnte auch der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, bei der Vorstellung der Datenauswertung eindringlich vor der dritten Welle: "Wir müssen ganz schnell und konsequent gegensteuern. Ich befürchte fast, dafür ist es zu spät."