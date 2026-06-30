Kalorienzählen ist wahrlich nicht schön. Sich dann auch noch an ein Kaloriendefizit zu halten, ist noch weniger angenehm. Und wenn man das Wunschgewicht erreicht hat, bleibt es schwer. Kein Wunder also, dass viele Menschen Diäten und Ernährungsumstellungen nur einige Wochen durchhalten. Andere schaffen vielleicht Monate, manche sogar Jahre. Aber irgendwann werden die meisten schwach. Dann greift man bei der Beilage wieder herzlich zu, wählt doch wieder die Pasta statt des griechischen Salats im Restaurant – und fragt sich, warum es so viel leichter ist, zu- als abzunehmen.