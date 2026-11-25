Weltweit halten sich Zweifel daran, dass sich der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im Gefängnis selbst getötet hat. Eine neue Untersuchung nährt dieses Misstrauen. Was Experten dazu sagen.

Plötzlich konnte die ganze Welt den toten Körper von Jeffrey Epstein sehen: mit über den Schädel gezogener Kopfhaut und den Hirnhäuten. Muskeln, Fettgewebe und Knochen lagen auf einmal offen da, sie glänzten und schimmerten im Neonlicht des Obduktionssaals. Fotos aus dem Obduktionssaal der New Yorker Rechtsmedizin, wo Epstein einen Tag nach seinem Tod im August 2019 obduziert wurde, flimmerten nun, im November 2026, über Tausende Bildschirme auf der ganzen Welt. Kratzspuren, Strangulationswunden, Gebiss. Alles war zu sehen.