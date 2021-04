Von Markus Hametner, Sören Müller-Hansen und Benedict Witzenberger

Am Ostersonntag musste die Stadt München die Notbremse ziehen. Die Inzidenz hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschritten. Geschäfte, Museen und Zoos sollten nach Ostern geschlossen bleiben, eine nächtliche Ausgangssperre wurde verhängt. Von diesem Mittwoch an wurden die verschärften Maßnahmen gleich wieder zurückgenommen, da die Inzidenz erneut unter 100 gesunken war, obwohl die Notbremse ihre Wirkung noch nicht entfaltet haben konnte.