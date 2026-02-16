Zum Hauptinhalt springen

ÜbergewichtHilft Intervallfasten beim Abnehmen?

Lesezeit: 2 Min.

Beim Intervallfasten bleibt der Teller schon mal leer. Bringt das denn etwas?
Beim Intervallfasten bleibt der Teller schon mal leer. Bringt das denn etwas? (Foto: tanja.kitura@gmail.com via imago/IMAGO/Depositphotos)

Eine neue Arbeit des streng arbeitenden Cochrane-Netzwerks bescheinigt der populären Abnehm-Methode, quasi gar keinen Nutzen zu haben. Das sehen allerdings nicht alle Wissenschaftler so.

Von Berit Uhlmann

Es sind harte Worte für Abnehmwillige, die ihre Hoffnungen in die beliebte Methode setzen: „Intervallfasten scheint bei übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen, die Gewicht verlieren wollen, einfach nicht zu funktionieren“, sagt der argentinische Gesundheitswissenschaftler Luis Garegnani in einer Pressemitteilung. Er ist Hauptautor eines gerade erschienenen Überblicksartikels, in dem das Cochrane-Netzwerk mit der ihm eigenen strengen Systematik die bisherigen Studien zu der Diätmethode ausgewertet hat.

Ernährung
:Lässt eine Diät Menschen wirklich länger leben?

Nagetiere, die permanent zu wenig essen, können erstaunlich alt werden. Menschen hoffen, mit regelmäßigem Abnehmen oder Intervallfasten einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Wie aussichtsreich ist das?

SZ PlusVon Berit Uhlmann

