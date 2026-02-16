Es sind harte Worte für Abnehmwillige, die ihre Hoffnungen in die beliebte Methode setzen: „Intervallfasten scheint bei übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen, die Gewicht verlieren wollen, einfach nicht zu funktionieren“, sagt der argentinische Gesundheitswissenschaftler Luis Garegnani in einer Pressemitteilung. Er ist Hauptautor eines gerade erschienenen Überblicksartikels, in dem das Cochrane-Netzwerk mit der ihm eigenen strengen Systematik die bisherigen Studien zu der Diätmethode ausgewertet hat.