Es sind harte Worte für Abnehmwillige, die ihre Hoffnungen in die beliebte Methode setzen: „Intervallfasten scheint bei übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen, die Gewicht verlieren wollen, einfach nicht zu funktionieren“, sagt der argentinische Gesundheitswissenschaftler Luis Garegnani in einer Pressemitteilung. Er ist Hauptautor eines gerade erschienenen Überblicksartikels, in dem das Cochrane-Netzwerk mit der ihm eigenen strengen Systematik die bisherigen Studien zu der Diätmethode ausgewertet hat.
ÜbergewichtHilft Intervallfasten beim Abnehmen?
Eine neue Arbeit des streng arbeitenden Cochrane-Netzwerks bescheinigt der populären Abnehm-Methode, quasi gar keinen Nutzen zu haben. Das sehen allerdings nicht alle Wissenschaftler so.
