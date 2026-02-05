Während die Welt noch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu ringen hat, warnen Epidemiologen bereits vor weiteren Erregern, die einen weltumspannenden Seuchenzug auslösen könnten. Das Team um die Mediziner Gregory Gray und den Mikrobiologen John Lednicky sieht in dem Influenza-D-Virus und einem Hunde-Coronavirus zwei Kandidaten mit einem solchen Potenzial. Das Wissen über diese Erreger beschränke sich derzeit nur auf eine kleine Zahl von Studien, warnen die Autoren im Fachjournal Emerging Infectious Diseases.