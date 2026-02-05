Während die Welt noch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu ringen hat, warnen Epidemiologen bereits vor weiteren Erregern, die einen weltumspannenden Seuchenzug auslösen könnten. Das Team um die Mediziner Gregory Gray und den Mikrobiologen John Lednicky sieht in dem Influenza-D-Virus und einem Hunde-Coronavirus zwei Kandidaten mit einem solchen Potenzial. Das Wissen über diese Erreger beschränke sich derzeit nur auf eine kleine Zahl von Studien, warnen die Autoren im Fachjournal Emerging Infectious Diseases.
Sind das die Viren, von denen die nächste Pandemie ausgeht?
Ein Forscherteam aus den USA warnt vor neuen Corona- und Influenza-D-Viren. Wie groß das Risiko wirklich ist – und welche anderen Erreger Experten derzeit besonders in den Blick nehmen.
