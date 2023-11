Von Vera Schroeder

"Waisenmacher-Krankheit" wurde Gebärmutterhalskrebs früher oft genannt, weil ganz besonders viele junge Frauen daran starben. Dann kamen Vorsorgescreenings und später eine Impfung gegen die auslösenden Viren dazu. Beides nahm dem Zervixkarzinom zumindest in medizinisch gut versorgten Regionen viel von seinem Schrecken. Theoretisch müsste heute keine Frau mehr daran sterben. Doch die Realität sieht anders aus. Weltweit erliegen über 300 000 Frauen im Jahr einem Zervixkarzinom, der weitaus größte Anteil in Regionen, in denen die medizinische Versorgung unzureichend ist. In Deutschland sind es immerhin noch mehr als 1500 tote Frauen im Jahr, in fast allen Fällen wurden Vorsorgeuntersuchungen verpasst.