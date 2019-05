2. Mai 2019, 11:20 Uhr Infektionskrankheiten Zu wenige Kinder sind vor Masern geschützt

Das Robert-Koch-Institut hat die neuesten Impfquoten vorgelegt. Die zweite Masernimpfung haben demnach nur 92,8 Prozent der Kinder erhalten - zu wenig für einen ausreichenden Schutz.

Eine Impfpflicht ruft dennoch bei vielen Experten Zweifel hervor.

Die Fokussierung auf die Masern droht den Blick auf weitere besorgniserregende Entwicklungen zu verstellen.

Von Berit Uhlmann

Derzeit beherrscht vor allem eine Krankheit die öffentliche Wahrnehmung: Die Masern verbreiten sich aktuell wieder in Deutschland, knapp 300 Fälle sind seit Jahresbeginn registriert, Schulen und Kitas schließen ungeimpfte Kinder aus. Es gibt Ärger, Debatten, Grabenkämpfe - und den Plan der Bundesregierung, eine Impfpflicht für die hochansteckende Krankheit einzuführen. In dieser Gemengelage ist jede Erkenntnis willkommen. Wie schlimm also steht es um Deutschlands Impfbereitschaft?

Nach den neuesten Daten des Robert-Koch-Instituts stagnieren die Impfquoten der Masern-Impfung. Die Rate für die erste Dosis liegt bei 97,1 Prozent - genauso wie im Jahr zuvor. Die Quote der zweiten Spritze beträgt 92,8 Prozent; das sind 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Daten spiegeln keine brandaktuellen Diskussionen wider; sie wurden 2017 im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen erhoben. Es wurden also fünf- bis siebenjährige Kinder untersucht, deren Impfungen drei bis fünf Jahre zuvor fällig waren.

Dennoch zeigen die Zahlen, dass Deutschland erneut das weltweit gesteckte Ziel eines 95-prozentigen Impfschutzes verfehlt hat. Ab jener Schwelle findet das Masern-Virus nicht mehr genug Opfer, um sich über längere Strecken weiter zu verbreiten. Die Krankheit mit all ihren Komplikationen - Mittelohr-, Lungen-, Hirnentzündungen und sogar dem Tod - wäre dann eliminiert. Doch bislang haben lediglich Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die nötige Quote erreicht. Am niedrigsten ist der Schutz in Baden-Württemberg; nur 89,1 Prozent haben die Masern-Impfung erhalten, die in Kombination mit den Vakzinen gegen Mumps und Röteln verabreicht wird.

Aber rechtfertigt die Zielverfehlung eine Impfpflicht? In dieser Frage gibt es sehr viel Skepsis unter Experten. Tracey Chantler, die an der London School of Hygiene and Tropical Medicine zu Impfungen forscht, sagt: "Die Tatsache, dass die Impflücken nur klein sind, spricht dafür, dass die meisten Menschen die Masernimpfung unterstützen. Eine Verpflichtung einzuführen könnte dieses Vertrauen untergraben".

Georg Marckmann, Ethiker an der Münchner LMU rechnet im Fall der Impfpflicht auch mit einer Gegenbewegung der Impfgegner. Und Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, weist darauf hin, dass eine Impfpflicht allein für die Masern, wie derzeit im Gespräch, dazu führen könnten, dass andere Impfungen vernachlässigt werden. Wer sich in seiner Entscheidungsfreiheit beraubt fühlt, könnte sie sich quasi zurückholen, in dem er andere Immunisierungen ausschlägt. Experimentelle Daten der Wissenschaftlerin deuten in diese Richtung.

Tatsächlich droht in der Fokussierung auf die Masern, dass besorgniserregende Entwicklungen bei den anderen Impfungen übersehen werden. Zum dritten Mal in Folge sind die Quoten der schon lange bewährten Impfungen gesunken, die vor Keuchhusten, Kinderlähmung, Tetanus, Heptatitis B, Diphterie und Haemophilus influenzae Typ b (Hib) schützen. Sie nahmen in diesem Zeitraum um insgesamt 2,2 Prozent ab. Eine vollständige Immunisierung - das heißt mindestens vier Grunddosen - haben derzeit nur zwischen 87 und knapp 94 Prozent der Schulanfänger.