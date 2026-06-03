Mit zunehmendem Alter wird auch das Immunsystem schwächer, was Krankheiten und Infektionen begünstigt. Warum Männer schlechter dran sind als Frauen – und was man selbst dagegen tun kann.

Als die Feuerwehrmänner kamen, geriet alles durcheinander. Einige Wochen schon hatte ein Forscherteam am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung in Dortmund im Blut von Freiwilligen nach Anzeichen fürs Älterwerden gesucht. Immer wirkte dabei das Immunsystem von Frauen jünger und frischer als das von gleichaltrigen Männern – und zwar erheblich jünger, im Durchschnitt um satte zehn Jahre. „Aber die Männer von der Feuerwehr brachten die gesamte Statistik durcheinander“, sagt Carsten Watzl, der Leiter der Studie. „Sie hatten unglaublich junge Immunzellen. Meine Mitarbeiterin sagte: Die Feuerwehrmänner sind immunologisch alles Frauen.“