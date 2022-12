Schwächelt das Immunsystem, wenn es sich nicht gegen Krankheitserreger verteidigen muss? Weshalb diese Idee so problematisch ist.

Von Hanno Charisius

Praktisch der gesamte Bekanntenkreis klagt gerade über irgendeinen Infekt. Corona, RSV, Influenza, der ordinäre Schnupfen - an Erregern herrscht kein Mangel, und der Blick in die Statistiken unterfüttert das Bauchgefühl: Im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zu akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland Mitte Dezember heißt es, dass die Zahl der Kranken im Vergleich zur Vorwoche zwar leicht gesunken sei, doch die Werte liegen weiterhin "über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen".