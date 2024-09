Essay von Christina Berndt

Nach der leckeren Pasta in Italien oder den vielen Frietjes in Holland wölbt sich das Wohlstandsproblem gerade wieder besonders weit über die Unterhose. Übergewicht ist ein wirklich widerspenstiges Übel. Abgesehen von Ausnahmeerscheinungen, die mit ausgesprochen freundlichen Genen oder eiserner Disziplin ausgestattet sind, treten die allermeisten Menschen spätestens ab der Lebensmitte in einen Kampf mit ihren Pfunden ein, in dem sie allenfalls mal für kurze Zeit vorne liegen, bevor der Gott des Fettstoffwechsels wütend zurückschlägt.