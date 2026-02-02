Die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) gilt als große medizinische Erfolgsgeschichte. Sie kann Studien zufolge einen Großteil der Gebärmutterhalskrebsfälle verhindern, indem sie vor einer Infektion mit den krebsauslösenden Viren schützt. In Australien, dem ersten Land mit einem nationalen HPV-Impfprogramm, sind die Raten für Gebärmutterhalskrebs so weit gesunken, dass es die Krankheit bis 2035 vollständig eliminiert haben will.