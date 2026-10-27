Jeder achte Krebsfall weltweit geht auf eine Infektion zurück. Im Jahr 2024 waren insgesamt 2,3 Millionen Tumorerkrankungen mit Infektionen verbunden, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal The Lancet Oncology berechnet. Das entspreche etwa zwölf Prozent aller weltweit neu diagnostizierten Krebsfälle in jenem Jahr, schreibt das Team der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon . Ein Teil davon geht auf Humane Papillomviren (HPV) zurück: Allein in Deutschland sind es jährlich rund 11 000 Krebsfälle. Die HPV- Impfung schützt wirksam vor diesen Infektionen, doch die Impfquote in Deutschland ist immer noch niedrig.

Was macht HPV gefährlich?

HPV ist die Kurzform für Humane Papillomviren. Es handelt sich um eine große Virengruppe, deren verschiedene Typen Infektionen auslösen können – sie werden vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen. Schätzungsweise infizieren sich mehr als 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben mit den Erregern.

8 von 10 Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal

Die meisten Infektionen verlaufen unbemerkt. Sie können aber in seltenen Fällen zu Zellveränderungen, Krebsvorstufen und schließlich Krebs führen. Der Krebs tritt typischerweise in der Genitalregion auf, bei Frauen an Gebärmutterhals, Vulva und Vagina, bei Männern am Penis. Auch der Analbereich und Mund-Rachen-Raum können betroffen sein. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 10 000 Menschen an HPV-bedingtem Krebs, zwei Drittel davon sind Frauen, ein Drittel Männer. Am häufigsten ist der von HPV ausgelöste Gebärmutterhalskrebs, wobei zwischen Infektion und Krebs Jahrzehnte vergehen können.

Wie kann man sich vor einer HPV-Infektion schützen?

Die Viren dringen über Mikroverletzungen der Haut oder Schleimhaut ein und infizieren die Zellen, die in der untersten Hautschicht liegen.

Es handelt sich um eine lokale Infektion. „Das Virus breitet sich nicht im Körper aus, sondern bleibt dort, wo es eingebracht wird“, sagt Thomas Iftner, Virologe und Experte für HPV am Universitätsklinikum Tübingen. Kondome schützen – anders als bei vielen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten – nicht zuverlässig vor einer HPV-Infektion, sie können nur das Risiko einer Übertragung senken. Denn krebserzeugende HPV-Typen kommen auch auf der Haut im Genital- und Analbereich vor, weshalb manchmal schon enger Körperkontakt reicht. Außerdem haben „Männer beim Oralverkehr mit Frauen ein höheres Risiko als umgekehrt, weil Vaginalsekret deutlich mehr HPV-Partikel und damit eine höhere Viruslast enthält“, sagt Iftner. Die wirksamste Schutzmaßnahme ist die HPV-Impfung. Sie schützt vor den Virustypen, die die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs und viele Fälle anderer Krebsarten verursachen.

Bis zu welchem Alter ist die Impfung sinnvoll?

Der Impfschutz ist am wirksamsten, wenn noch kein Kontakt mit HPV stattgefunden hat. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt daher die Impfung für alle Kinder von neun Jahren an bis zum Alter von 14 Jahren, „weil in diesem Alter das Risiko eines möglichen HPV-Kontakts sehr niedrig ist“, sagt Iftner. Auch wenn der Impfschutz bei älteren Jugendlichen, die bereits sexuellen Kontakt hatten, geringer sein kann, empfiehlt die Stiko, die Impfung bis zum 18. Geburtstag nachzuholen.

Ob eine spätere Impfung sinnvoll ist, hänge vor allem von den bisherigen sexuellen Kontakten ab, so Iftner. Als Beispiel nennt er junge Erwachsene: „Wenn jemand mit 18, 19 oder 20 Jahren noch nicht oder nur sehr wenig sexuell aktiv war, ist die Impfung für diese Person sehr sinnvoll“, sagt Iftner.

Kann man sich also auch noch später im Leben impfen lassen – also mit 30, 40 oder 50 Jahren?

Große Bevölkerungsstudien zeigen, dass insbesondere der Schutz vor einem Zervixkarzinom hoch ist, wenn Frauen vor der ersten sexuellen Aktivität geimpft werden. Denn die Impfungen können nur vor einer Infektion schützen, nach einer Infektion aber eine Erkrankung nicht mehr verhindern. „Wenn man niemals sexuell aktiv war und plant, zukünftig sexuelle Aktivitäten aufzunehmen, ist es sinnvoll, sich auch mit 30, 40 oder später impfen zu lassen“, sagt Ulrike Wieland, Virologin am Nationalen Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren des Universitätsklinikums Köln. „Aber für den Standard-30-Jährigen trifft das eben nicht zu, hier hat eine spätere Impfung vermutlich keinen großen Effekt mehr.“

Wie gut schützt die HPV-Impfung?

In Deutschland kommen derzeit zwei Impfstoffe gegen HPV zum Einsatz: Cervarix ist seit 2007 in Europa zugelassen und schützt vor einer Infektion mit den Hochrisiko-Typen 16 und 18, die zu den wichtigsten krebserregenden HPV-Typen gehören. Gardasil 9 ist seit 2015 in der EU zugelassen und schützt ebenfalls diesen Typen sowie vor fünf weiteren Hochrisiko- und zwei Niedrigrisiko-Typen. Expertinnen und Experten betonen, dass beide Impfstoffe hochwirksam sind und sehr gut schützen. Jedoch können sie keine Krebsvorsorge in Form eines Abstrichs ersetzen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin, dass insbesondere das Zervixkarzinom eliminiert werden könnte, würde die HPV-Impfquote auf 90 Prozent steigen. Davon ist Deutschland noch weit entfernt: Bei der neuesten Erhebung 2024 waren nur 55 Prozent der 15-jährigen Mädchen vollständig geimpft. Bei den Jungen liegt der Anteil mit einer vollständigen HPV-Impfserie bei lediglich 36 Prozent. Länder wie Island, Portugal und Norwegen haben die Zielmarke von 90 Prozent bei Mädchen bis 15 Jahren erreicht.

Warum sollten sich auch Jungen impfen lassen?

„Die Impfung wird momentan vor allem als Mittel gegen Gebärmutterhalskrebs gesehen. Das ist sie aber nicht allein“, sagt Iftner. Männer können nicht nur selbst HPV-bedingt an Krebs erkranken, sie stellen auch ein Risiko für ihre Partner dar, da sie HPV über einen langen Zeitraum weitergeben können. Je mehr Kinder – Jungen wie Mädchen – geimpft werden, desto höher ist der Gemeinschaftsschutz, von dem auch ungeimpfte Personen profitieren.

Wann zahlen die gesetzlichen Krankenkassen die Impfung?

Die HPV-Impfung ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen. „Viele Kassen zahlen sie inzwischen auch bis zum Alter von 30 Jahren“, sagt Iftner. Die Regelungen für Volljährige unterscheiden sich von Kasse zu Kasse, Nachfragen lohnt sich oft.

Welche Nebenwirkungen oder Risiken hat die Impfung?

Wie bei den meisten Impfungen kann es auch bei der HPV-Impfung zu lokalen Reaktionen an der Einstichstelle kommen, etwa zu muskelkaterähnlichen Schmerzen. Häufig sind außerdem Kopfschmerzen, Müdigkeit, leichtes Fieber oder Schwindel. Auch kurzfristige Kreislaufreaktionen sind möglich. Schwere Nebenwirkungen sind extrem selten, die WHO bewertet die HPV-Impfstoffe als außerordentlich sicher.

In den sozialen Medien kursieren immer wieder Gerüchte, die Impfung könnte bei Frauen zu Unfruchtbarkeit führen. Das wurde in mehreren Studien untersucht: Eine große dänische Studie mit knapp einer Million Mädchen und Frauen fand keinen Zusammenhang zwischen der HPV-Impfung und einem vorzeitigen Nachlassen der Eierstockfunktion. Eine weitere Studie, die 2017 in der Zeitschrift Paediatric and Perinatal Epidemiology erschien, untersuchte, ob eine HPV-Impfung die Chance auf eine Schwangerschaft verringert. Die Forscher konnten keine Hinweise finden.

Krebsbehandlungen, etwa Chemotherapie, Bestrahlung oder Operationen, können wiederum die Fruchtbarkeit einschränken. Auch die Entfernung von Krebsvorstufen am Gebärmutterhals kann das Risiko für Frühgeburten erhöhen. Die HPV-Impfung kann solche Behandlungen indirekt verhindern, weil sie das Risiko HPV-bedingter Krebsvorstufen und Krebserkrankungen senkt.