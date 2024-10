Von Christian Heinrich

Können Hörgeräte hip sein? Antwort: Nein. Daran ändern auch neue Marketing-Ideen der großen Hörgerätekonzerne kaum etwas. Das Hörakustikunternehmen Geers zum Beispiel hat im Juli in München mitten in Schwabing eine große Filiale eröffnet, in der die Hörgeräte multimedial präsentiert werden. Die Niederlassung erinnert an einen Apple-Store. Im Oktober nahm hier Thomas Gottschalk öffentlichkeitswirksam das erste Hörgerät einer neuen Generation entgegen, das mithilfe künstlicher Intelligenz ein besseres Hören verspricht. Netter Versuch – so richtig angesagt sind die Geräte deshalb aber noch lange nicht.