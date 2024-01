"Die Lage ist nirgendwo so dramatisch wie in Deutschland"

Medikamente für die Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP genannt, werden in Deutschland knapp.

Von Berit Uhlmann

Vor drei Wochen traf es den ersten Patienten von Michael Sabranski, vor einigen Tagen den zweiten. Beide brauchten ein Medikament, um ihre HIV-Infektion in Schach zu halten, beide konnten es nicht mehr erhalten. Der Arzt, der in einer großen Hamburger HIV-Schwerpunktpraxis arbeitet, musste sie auf neue Präparate umstellen. Denn immer mehr Apotheker stehen vor leeren Schubladen, in denen sich eigentlich das Medikament mit dem komplizierten Namen Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil befinden sollte. Die Wirkstoffkombination wurde ursprünglich unter dem Handelsnamen Truvada zugelassen. Mittlerweile gibt es preiswerte Nachahmerpräparate - wenn die Apotheke sie denn noch vorrätig hat.