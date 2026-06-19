Hitze belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Seele: Aggressionen und Gewalt steigen, psychische Erkrankungen nehmen zu. Warum ist das so?

Sonniges Gemüt? Der Begriff muss ein Missverständnis sein. Jedenfalls merkt man nicht viel von sonnenhellem Lachen und großer Herzenswärme, wenn es draußen richtig heiß ist. Vielmehr scheint in der Sommerhitze auch die Hitze des Gemüts zu steigen. Das bekommt man am ehesten im Straßenverkehr zu spüren, wo Hupen und andere Feindseligkeiten bei hohen Temperaturen schnell Spitzenwerte erreichen. Aber längst nicht nur dort.