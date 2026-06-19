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PsychiatrieWie man bei mehr als 30 Grad einen kühlen Kopf bewahrt

Lesezeit: 4 Min.

Schatten suchen mit Schirm oder Baum – eine Strategie, die nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche schützt.
Schatten suchen mit Schirm oder Baum – eine Strategie, die nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche schützt. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Hitze belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Seele:  Aggressionen und Gewalt steigen, psychische Erkrankungen nehmen zu. Warum ist das so?

Von Christina Berndt

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Sonniges Gemüt? Der Begriff muss ein Missverständnis sein. Jedenfalls merkt man nicht viel von sonnenhellem Lachen und großer Herzenswärme, wenn es draußen richtig heiß ist. Vielmehr scheint in der Sommerhitze auch die Hitze des Gemüts zu steigen. Das bekommt man am ehesten im Straßenverkehr zu spüren, wo Hupen und andere Feindseligkeiten bei hohen Temperaturen schnell Spitzenwerte erreichen. Aber längst nicht nur dort.

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