Hohe Temperaturen lassen die Hirnleistung deutlich abfallen. So steigt das Risiko für Fehler und Unfälle. Die Folgen können verheerend sein – nicht nur für die Schullaufbahn.

Benommen schlichen die Urlauber zwischen dem sonnenbeschienen Strand und dem mäßig gekühltem Hotel umher. Tag für Tag ging das so, bis man sie an der Rezeption fragte, was sie eigentlich noch hier machten. Der Schweiß rann augenblicklich noch stärker über die Stirnen, als ihnen klar wurde, dass sie ihre Abreise vergessen hatten. Das Einzige, das ihre ermatteten Hirne zur Erklärung dieser Fehlleistung anzubieten hatten, war ein gemurmeltes: „Die Hitze …“