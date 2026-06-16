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HirnforschungElektroden im Gehirn: ALS-Patient kommuniziert trotz Lähmung

Lesezeit: 2 Min.

Schematische Darstellung des Brain-Computer Interfaces (BCI).
Schematische Darstellung des Brain-Computer Interfaces (BCI). Nat Med (2026)

Ein nahezu vollständig gelähmter Mensch kann mithilfe von Neurotechnologie erstmals 19 Monate lang selbständig am Computer arbeiten. Ein Schritt in Richtung Autonomie für Betroffene.

Von Anna Kammerer

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Die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, ist eine altbekannte Erzählung in Science-Fiction-Büchern, Filmen und Serien. Und auch Generationen von Forschern beschäftigen sich mit der Frage, wie Gedanken erkannt und in verständliche Signale übersetzt werden können. Dass dies eines Tages zumindest ansatzweise gelingen könnte, hätten wohl die wenigsten für möglich gehalten.

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