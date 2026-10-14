In den Wochen davor gibt es zumindest subtile Anzeichen, die für eine Mangeldurchblutung sprechen. Was „vitale Erschöpfung“ bedeutet und wie sich die Symptome bei Männern und Frauen unterscheiden.

Wenn es erst einmal zum Herzinfarkt kommt, sind die Symptome zumeist heftig. Ein Eisenring scheint das Herz abzuschnüren, die Luft bleibt weg, und manchmal fühlt es sich an, als würde jemand auf dem Brustkorb herumtrampeln. Volle Dramatik, tatütata. Bevor sich diese Symptome auf einen Schlag bemerkbar machen, gibt es allerdings eine lange Latenzphase. Zur Verengung und Verkalkung der Kranzgefäße kommt es schließlich nicht in kurzer Zeit, sondern die Atherosklerose entwickelt sich über Jahre, oft über Jahrzehnte.