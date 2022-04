Von Berit Uhlmann

Einiges ist ungewöhnlich an diesen Fällen, die mittlerweile die Gesundheitsbehörden mehrerer Länder beschäftigen. Zuvor gesunde Kinder - alle jünger als zehn Jahre - erkrankten aus nicht erkennbaren Gründen plötzlich an einer Leberentzündung. Sie litten an Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und Abgeschlagenheit, zum Teil auch an Gelbsucht. Bei einigen war die Krankheit so schwer, dass ihnen eine neue Leber transplantiert werden musste. "Milde Hepatitis ist unter Kindern sehr verbreitet. Doch was wir im Moment sehen, ist anders. Die Kinder erleben schwerere Verläufe als üblich", sagt Graham Cooke, Infektionsspezialist am Imperial College London.