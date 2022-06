Experten rätseln, warum weltweit Kinder an ungewöhnlichen Leberentzündungen erkranken. Was bisher über die Ursachen vermutet wird.

Von Berit Uhlmann

Großbritannien und die USA meldeten je mehr als 200 Fälle, Japan und Spanien mehr als 30, hinzu kommen Berichte über vereinzelte Erkrankungen in etlichen weiteren Ländern des Erdballs: Zusammengenommen könnten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 650 Kinder aus 33 Ländern an jener Hepatitis erkrankt sein, die noch immer als rätselhaft bezeichnet wird. Denn seit die Erkrankungen, die mit Gelbsucht, Magen-Darm-Beschwerden und Abgeschlagenheit einhergehen können, Anfang April erstmals bemerkt wurden, ist weiterhin unklar, was sie auslöst und wie die verstreuten Fälle zusammenhängen.