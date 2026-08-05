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Hendrik Streeck über Druck und Drogen„Es schockiert mich, wie sehr wir uns mit der Sucht und den Toten abgefunden haben“

Lesezeit: 7 Min.

Vom Labor in den Bundestag: Der Virologe Hendrik Streeck ist seit März 2025 Drogenbeauftragter der Bundesregierung.
Vom Labor in den Bundestag: Der Virologe Hendrik Streeck ist seit März 2025 Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Joana Hahn

Vor Kurzem hat Hendrik Streeck als Bundesdrogenbeauftragter alarmierende Zahlen zu Drogentoten vorgestellt, die Bundesregierung rüttelt außerdem an der Cannabislegalisierung. Und dann ist da noch die Debatte über den Parteikollegen Jens Spahn, die auch Streeck betrifft. Zeit für ein Gespräch.

Interview von Christina Berndt und Felix Hütten

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Gut gelaunt läuft Hendrik Streeck ins SZ-Hochhaus im Münchner Osten, bei 35 Grad Celsius und im blauen Anzug. Der Virologe kennt sich mit hitzigen Situationen bestens aus. Für seine Thesen während der Corona-Pandemie musste er viel Kritik einstecken. Doch das schreckte ihn nicht ab, im Gegenteil: Im März 2025 zog er für die CDU in den Bundestag ein, im Mai 2025 wurde er Drogenbeauftragter der Bundesregierung, und meldete sich kürzlich mit so deutlichen Worten über die Tabaklobby zu Wort wie selten ein Politiker zuvor.

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