Von Claudia Ruby

Juli 2016, eine Krebspatientin aus den Niederlanden wird in Mönchengladbach in die Klinik eingewiesen. Joke K., deren ganzer Name der Redaktion bekannt ist, leidet an Krampfanfällen und ist kaum noch ansprechbar. Zur selben Zeit sind auch zwei andere Krebspatienten erkrankt - mit exakt denselben Symptomen. Alle drei waren bei dem Heilpraktiker Klaus R. in Behandlung. In seiner Praxis am Niederrhein bekamen sie Infusionen mit der Chemikalie 3-Bromopyruvat. Wenige Tage später sind alle drei Patienten tot.