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Medizin„Aus den Sonnenbränden von damals kann heute noch Krebs entstehen“

Lesezeit: 4 Min.

Klar, eincremen muss sein. Aber was, wenn die Haut doch mal rot wird?
Klar, eincremen muss sein. Aber was, wenn die Haut doch mal rot wird? Foto: Dmitry Naumov/Imago/Zoonar

Dass man sich besser keinen Sonnenbrand holen soll, ist mittlerweile Volkswissen. Aber wie schlimm ist es, wenn man doch mal einen bekommt? Die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann im Interview.

Interview von Christina Berndt

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SZ: Früher gehörten Sonnenbrände einfach zur Kindheit dazu, niemand nahm sie ernst. Heute weiß jedes Kind, dass Sonnenstrahlen ungesund sind. Aber sollte man ihnen am besten komplett aus dem Weg gehen oder gibt es doch so etwas wie „gesunde Bräune“?

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