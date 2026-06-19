Dass man sich besser keinen Sonnenbrand holen soll, ist mittlerweile Volkswissen. Aber wie schlimm ist es, wenn man doch mal einen bekommt? Die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann im Interview.

SZ: Früher gehörten Sonnenbrände einfach zur Kindheit dazu, niemand nahm sie ernst. Heute weiß jedes Kind, dass Sonnenstrahlen ungesund sind. Aber sollte man ihnen am besten komplett aus dem Weg gehen oder gibt es doch so etwas wie „gesunde Bräune“?