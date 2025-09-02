Die Drogeriemarktkette dm bietet neuerdings Hautanalysen und Online-Diagnosen an. Der Präsident des deutschen Dermatologen-Verbands ist nicht überzeugt. Wie gut sind die Angebote?

Von Werner Bartens

Das Angebot der Drogeriekette dm wollte sich Ralph von Kiedrowski keinesfalls entgehen lassen, schließlich interessiert er sich beruflich für das Thema. Also machte er ein Selfie, reichte das Foto ein – und bekam eine KI-gestützte „Hautanalyse“. Die Diagnose nach wenigen Sekunden lautete „Xerosis cutis – trockene Haut“ und war begleitet von Kaufempfehlungen für vier dm-Produkte. „Meine ,Hautdiagnose‘ ist falsch“, empört sich von Kiedrowski, Hautarzt im rheinland-pfälzischen Selters und Präsident des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen (BVDD). „Für gut 30 Euro hätte ich Pflegecreme, Reinigung und Lichtschutz gleich über die Warenkorb-Funktion online bestellen können“, sagt Kiedrowski.