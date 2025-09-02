Das Angebot der Drogeriekette dm wollte sich Ralph von Kiedrowski keinesfalls entgehen lassen, schließlich interessiert er sich beruflich für das Thema. Also machte er ein Selfie, reichte das Foto ein – und bekam eine KI-gestützte „Hautanalyse“. Die Diagnose nach wenigen Sekunden lautete „Xerosis cutis – trockene Haut“ und war begleitet von Kaufempfehlungen für vier dm-Produkte. „Meine ,Hautdiagnose‘ ist falsch“, empört sich von Kiedrowski, Hautarzt im rheinland-pfälzischen Selters und Präsident des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen (BVDD). „Für gut 30 Euro hätte ich Pflegecreme, Reinigung und Lichtschutz gleich über die Warenkorb-Funktion online bestellen können“, sagt Kiedrowski.
MedizinGeht ein Hautarzt in die Drogerie
- Die Drogeriekette dm bietet neuerdings KI-gestützte Hautanalysen und Online-Diagnosen über den Partner Dermanostic an.
- Hautärzte kritisieren das Angebot scharf, da etwa 30 Prozent der Patienten eine rezeptpflichtige Behandlung benötigen und die anschließende analoge Versorgung in der Praxis nicht gesichert ist.
- Der Berufsverband der Dermatologen befürchtet verunsicherte Patienten und erheblichen Mehraufwand für die Praxen durch unklare Online-Befunde.
Die Drogeriemarktkette dm bietet neuerdings Hautanalysen und Online-Diagnosen an. Der Präsident des deutschen Dermatologen-Verbands ist nicht überzeugt. Wie gut sind die Angebote?
