SZ: Herr Pavlin, angesichts der bisherigen Ansteckungsketten auf der Hondius sieht es so aus, als sei das dort aufgetretene Hantavirus von Mensch zu Mensch übertragbar.
Hantavirus„Eine Person überträgt es auf eine andere, und damit hat es sich“
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Boris Pavlin war für die WHO während des Hantavirus-Einsatzes auf Teneriffa vor Ort. Wie ist das Virus auf das Schiff gekommen? Wie gefährlich ist es wirklich? Gab es einen Patienten null? Fragen an den Epidemiologen.
Interview von Patrick Illinger
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