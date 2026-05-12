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Hantavirus„Eine Person überträgt es auf eine andere, und damit hat es sich“

Lesezeit: 3 Min.

Hafenarbeiter am Kai neben der Hondius , nachdem die letzten Passagiere im Hafen von Granadilla  auf Teneriffa das Schiff verlassen haben.
Hafenarbeiter am Kai neben der Hondius, nachdem die letzten Passagiere im Hafen von Granadilla  auf Teneriffa das Schiff verlassen haben. Chris McGrath/Getty Images

Boris Pavlin war für die WHO während des Hantavirus-Einsatzes auf Teneriffa vor Ort. Wie ist das Virus auf das Schiff gekommen? Wie gefährlich ist es wirklich? Gab es einen Patienten null? Fragen an den Epidemiologen.

Interview von Patrick Illinger

SZ: Herr Pavlin, angesichts der bisherigen Ansteckungsketten auf der Hondius sieht es so aus, als sei das dort aufgetretene Hantavirus von Mensch zu Mensch übertragbar.

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