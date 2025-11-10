Die Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl zeigt die Folgen seiner Kokainsucht. Was ist so tückisch an der Droge? Fragen an den Suchtforscher Ingo Schäfer.

Zu sehen ist echter Kokainkonsum in der Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ nicht, trotzdem gelingt dem Film etwas, das viele Präventionskampagnen nicht schaffen: Die ungeschminkte Darstellung des körperlichen und psychischen Verfalls des Rappers Haftbefehl hat eine breite Debatte über den Konsum der Droge ausgelöst. Seit er 13 Jahre alt ist, konsumiert Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, nach eigenen Angaben Kokain. Suchtforscher Ingo Schäfer über die Folgen eines solchen Konsums.