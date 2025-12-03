Auf dem Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fordert deren Präsident Florian Hoffmann die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, die aktuellen Impfempfehlungen für die Influenza-Impfung umgehend zu ändern. Das hat die SZ vorab erfahren, eine entsprechende Pressekonferenz findet am Donnerstagnachmittag statt.