MedizinSorge wegen Grippewelle: Intensivmediziner setzen Stiko unter Druck

Lesezeit: 4 Min.

Grippeschutzimpfung: Wer sollte sie bekommen?
Grippeschutzimpfung: Wer sollte sie bekommen? (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Auf dem Jahreskongress der Intensiv-und-Notfallmediziner-Vereinigung Divi drängen führende Experten darauf, die Influenza-Impfempfehlung in Deutschland auszuweiten. Doch der Vorstoß ist umstritten.

Von Felix Hütten

Auf dem Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fordert deren Präsident Florian Hoffmann die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, die aktuellen Impfempfehlungen für die Influenza-Impfung umgehend zu ändern. Das hat die SZ vorab erfahren, eine entsprechende Pressekonferenz findet am Donnerstagnachmittag statt.

