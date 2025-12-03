Auf dem Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fordert deren Präsident Florian Hoffmann die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, die aktuellen Impfempfehlungen für die Influenza-Impfung umgehend zu ändern. Das hat die SZ vorab erfahren, eine entsprechende Pressekonferenz findet am Donnerstagnachmittag statt.
MedizinSorge wegen Grippewelle: Intensivmediziner setzen Stiko unter Druck
Lesezeit: 4 Min.
Auf dem Jahreskongress der Intensiv-und-Notfallmediziner-Vereinigung Divi drängen führende Experten darauf, die Influenza-Impfempfehlung in Deutschland auszuweiten. Doch der Vorstoß ist umstritten.
Von Felix Hütten
Kindermedizin:Warum man Fieber nicht sofort senken sollte
Greifen Eltern zu schnell zum Fiebersaft? Eine neue Leitlinie bringt ein grundsätzlich verändertes Verständnis von Fieber – und gibt klare Empfehlungen für Familien.
Lesen Sie mehr zum Thema