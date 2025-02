Eine heftige Influenzawelle rollt derzeit über Deutschland, besonders betroffen sind die Jüngsten. Was jetzt zu tun ist – und was die Ständige Impfkommission sagt.

Von Felix Hütten

Die Grippe geht um in Deutschland, außergewöhnlich viele Kinder sind derzeit krank, sie husten und fiebern, haben Gliederschmerzen und Kopfweh. Die Kinderarztpraxen sind voll, auch die Kinderkliniken melden eine hohe Zahl an Patienten mit Atemwegsinfekten, zum Teil mit schweren und schwersten Verläufen. Die aktuelle Grippewelle zeigt sich auch in den Daten des Robert-Koch-Instituts. Der aktuelle Wochenbericht vermeldet, dass die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen auf hohem Niveau sei, „insbesondere bei den Schulkindern ist die Krankheitslast weiter ungewöhnlich hoch“.