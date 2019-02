7. Februar 2019, 05:05 Uhr Influenza Warum dieses Jahr der Grippeimpfstoff so knapp ist

Eine Impfung gegen Grippe kann noch immer sinnvoll sein, rät das Robert-Koch-Institut. Doch Impfstoff ist vielerorts knapp.

Bereits seit Oktober gibt es Lieferengpässe. Die Behörden versuchen, die Engpässe mit Importen aus dem Ausland oder Tauschbörsen für Apotheken zu beheben, mit beschränktem Erfolg.

Vermutlich wollen sich diesen Winter mehr Deutsche impfen lassen als in der vorherigen Saison. Zudem bestellten Ärzte eher zögerlich Impfstoff.

Von Johanna Kuroczik

Noch im Oktober verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn, die Impfquote gegen Grippe sei zu gering. Jetzt ist die Influenzasaison in vollem Gange, allein in dieser Woche gab es schon mehr als 4000 laborbestätigte Grippefälle, mit steigender Tendenz. Die Aussicht, wochenlang mit Fieber, Husten und Gliederschmerzen das Bett zu hüten, treibt viele Nachzügler nun doch zum Impfen in die Arztpraxis.

Dort erwartet sie jedoch oft eine Enttäuschung. Vielen Ärzten und Apotheken ist der Impfstoff ausgegangen. Einige Mediziner beklagen, dass seit Monaten kein Impfstoff lieferbar sei. Andere hatten ihre Dosen schon im November "verimpft". Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stünden "größere Mengen an Impfstoff aus dem europäischen Ausland für den deutschen Markt zur Verfügung". In einer Filiale in der Münchner Innenstadt heißt es, man könne vielleicht Impfstoff aus Spanien bestellen - wann der komme, sei jedoch nicht klar.

Impfstoff ist schon seit Monaten rar

"Um diese Jahreszeit ist es normal, dass der Impfstoff knapp ist", erklärt eine Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), dem für Impfstoffe zuständigen Bundesinstitut. Rar ist der Stoff jedoch schon länger: Einige Patienten stehen seit Dezember bei ihren Hausärzten auf der Warteliste. Nach der Medikation braucht das Immunsystem etwa zwei Wochen, um den Schutz aufzubauen. Es wird daher empfohlen, sich zwischen September und Dezember impfen zu lassen. In Thüringen fehlte im Dezember der für rund 20 000 Menschen bestellte Impfstoff. Auch in Berlin, Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern gab es Engpässe. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern schätzte Ende des Jahres 2018, dass eine Diskrepanz von "Faktor 10" zwischen Nachfrage und Angebot liege. Am 23. November stellte das Bundesgesundheitsministerium offiziell einen Versorgungsmangel fest.

Seit Jahren wird mit viel Geld und Aufwand versucht, die Deutschen zum Impfen gegen Influenza zu motivieren - beispielsweise von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Kampagne "Wir kommen der Grippe zuvor". Doch in dieser Saison scheint einiges schief gelaufen zu sein. Wie ist es dazu gekommen?

Von der WHO in die Hausarztpraxis

Jedes Jahr im Februar prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation, welche Grippe-Stämme in der nächsten Saison wüten. Influenza-Viren mutieren rasch, so dass der Impfstoff jedes Jahr anders zusammengesetzt ist. Im Frühjahr melden Hausärzte ihren Bedarf für die nächste Saison an - meist basiert diese Einschätzung auf der Zahl der Patienten, die sich im vergangenen Winter impfen ließen. Die Produktion des Vakzins dauert mehrere Monate, deshalb können Hersteller in der laufenden Saison keine zusätzlichen Mittel nachliefern.

Der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen empfahl diese Saison verbindlich den Vierfach-Impfstoff für alle Patienten und machte ihn somit zur Kassenleistung - allerdings erst im April. Zum Zeitpunkt der Vorbestellung herrschte damit bei vielen Ärzten Unsicherheit, ob Krankenkassen die Auslagen übernehmen würden, sie orderten daher zögerlich. "Der Impfstoff ist nicht lange haltbar" erklärt eine Sprecherin des Bayerischen Apothekerverbands. "Wird zu viel bestellt, muss der weggeschmissen werden." Im vergangenen Winter blieben drei Millionen Impfdosen übrig. Diese Saison hat das Paul-Ehrlich-Institut 15,7 Millionen Dosen freigegeben, eine Million mehr als im vergangenen Jahr verbraucht wurden. Zwar liegen noch keine offiziellen Zahlen vor, vermutlich ließen sich diese Saison aber deutlich mehr Menschen impfen. Zudem war das Vakzin laut PEI ungleich verteilt. Während einige Regionen seit September impften, andere noch keinen Impfstoff erhalten. Lieferverzögerungen trugen zu den regionalen Engpässen bei.

Nachschub aus Frankreich und der Schweiz

Das Bundesgesundheitsministerium erleichterte daher im November Importe, beispielsweise aus Frankreich oder der Schweiz. Außerdem wurden Tauschbörsen für Praxen und Apotheken geschaffen. Überschüssige Mittel sollten so einfach weitergegeben werden können. Allerdings sind in der bayerischen Apotheken-Börse aktuell nur zehn Pharmazien angemeldet, mit kaum genug Mittel für dreihundert Menschen. Auch das Ausland kann den Impfbedarf der Deutschen nur bedingt decken. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung könnten "immer wieder kleinere Dosen beschafft werden". Doch der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Apothekenverbands Peter Sandmann, meint: "Dass man bestellt heißt nicht, dass man es auch bekommt."

Wie kann ein solches Chaos verhindert werden? Das PEI betont, wie wichtig akkurate Vorbestellungen seitens der Hausärzte sind. Doch in diesem Winter waren viele vom Impfwillen der Deutschen überrascht. Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern sieht hingegen Politik und Hersteller in der Verantwortung. Es sei wichtig, dass solche Engpässe nicht mehr vorkommen um die Impfmotivation aufrecht zu erhalten. "Alle, die sich impfen lassen wollen, sollten das auch können", sagt Birgit Grain, eine Sprecherin der KVB. Derzeit bleibt für Patienten mit Impfwunsch nur die Möglichkeit, Praxen abzutelefonieren auf der Suche nach den letzten Spritzen Impfstoff.