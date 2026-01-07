Gerade in diesen Tagen, da viele Menschen sehr unglücklich auf die Waage blicken, legen britische Forscher ernüchternde Erkenntnisse vor. Wer erwägt, es mal mit der Abnehmspritze zu probieren, sollte sich auf ein Langfrist-Investment einstellen. Andernfalls schwinde der Erfolg nicht nur vollständig, sondern auch überraschend schnell wieder. Das sind im Kern die Ergebnisse eines neuen Überblicksartikels, den Forschende der University of Oxford gerade im British Medical Journal veröffentlichten.