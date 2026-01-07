Zum Hauptinhalt springen

MedikamenteWas nach dem Absetzen der Abnehmspritzen passiert

Lesezeit: 3 Min.

Gaben Patienten die Injektionen mit den Wirkstoffen Semaglutid und Tirzepatid auf, legten sie im Schnitt jeden Monat 0,8 Kilogramm zu.
Gaben Patienten die Injektionen mit den Wirkstoffen Semaglutid und Tirzepatid auf, legten sie im Schnitt jeden Monat 0,8 Kilogramm zu. (Foto: Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa)

Wer die Mittel nicht mehr nutzt, nimmt meist deutlich schneller wieder zu als Menschen nach klassischen Abnehmprogrammen. Was bedeutet das für Betroffene?

Von Berit Uhlmann

Gerade in diesen Tagen, da viele Menschen sehr unglücklich auf die Waage blicken, legen britische Forscher ernüchternde Erkenntnisse vor. Wer erwägt, es mal mit der Abnehmspritze zu probieren, sollte sich auf ein Langfrist-Investment einstellen. Andernfalls schwinde der Erfolg nicht nur vollständig, sondern auch überraschend schnell wieder. Das sind im Kern die Ergebnisse eines neuen Überblicksartikels, den Forschende der University of Oxford gerade im British Medical Journal veröffentlichten.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite