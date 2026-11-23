Es passiert auf dem Weg zur Schule, abends im Park, unterwegs im Internet, aber am meisten zu Hause: Frauen werden in Deutschland immer noch häufig Opfer von Gewalt, in der Regel sind die Täter Männer, meist sind es sogar die Angehörigen.

Dass es zu solcher Gewalt tagtäglich auch in Deutschland kommt, ist weithin unbestritten. Doch über Kriminalstatistiken und Studien wie eine Befragung des Bundeskriminalamts (BKA) vom Februar 2026 hinaus gibt es bisher wenig belastbare Daten zur geschlechtsspezifischen Verteilung der Gewalt und kaum Erhebungen aus der Medizin. Die Umfrage des BKA ergab gar, dass Männer und Frauen fast gleich häufig angaben, in den vergangenen fünf Jahren körperliche Gewalt durch ihre Partner oder Ex-Partner erlebt zu haben.

Umso erhellender ist eine medizinische Studie, die ein Ärzteteam um die Unfallchirurgin Olivia Bohe von der Technischen Universität München im Deutschen Ärzteblatt International veröffentlicht hat. Demnach sind Frauen erheblich gravierender von Gewalttaten betroffen als Männer. Wenn sie Opfer von Gewalt werden, dann werden sie schwerer verletzt.

Für die Studie nutzte das Team um Bohe das Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, in das jährlich die Daten von rund 30 000 Verletzten einfließen. Das Team wertete all jene schwerwiegenden Fälle aus den Jahren 2009 bis 2024 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus, bei denen Gewalt die vermutete Ursache war. Zwar waren von den 8759 Gewaltopfern die allermeisten männlich, nämlich 83,6 Prozent. Doch die betroffenen Frauen erlitten schwerere Verletzungen, auch starben sie nahezu doppelt so häufig wie die Männer: 15,3 Prozent von ihnen überlebten die ihnen angetane Gewalt nicht, bei den Männern waren es 7,9 Prozent.

Verletzte Frauen mussten häufiger reanimiert werden

Dass die von den Gewalttaten betroffenen Frauen so oft ihren Verletzungen erliegen, unterstreicht noch einmal, wie viel schwerer ihre Brüche und Wunden waren. „Denn üblicherweise überleben Frauen nach einem schweren Unfall deutlich häufiger als Männer, das wissen wir aus der Polytraumaforschung“, sagt Olivia Bohe. Die Unfallchirurgin kommt bei ihrer Arbeit selbst immer wieder mit den Opfern von Unfällen und Gewalttaten in Kontakt – in der Klinik ebenso wie auf der Straße oder im häuslichen Bereich, wenn sie als Notärztin unterwegs ist. Unklar ist, worin die unterschiedlichen Heilungschancen begründet sind, das Immunsystem und die Hormone könnten eine Rolle spielen.

Doch anders als Verkehrs- oder Arbeitsunfälle werden Gewalttaten gegen Frauen oftmals gezielt und mit großer Aggression verübt. Nicht selten handelt es sich um Beziehungstaten, und die sind häufig besonders emotional. Entsprechend bedrohlich sind die erfassten Verletzungen. So wurden die Frauen häufiger an Hals, Gesicht, Wirbelsäule und Becken verletzt als die Männer, auch waren bei ihnen häufiger mehrere Körperbereiche zugleich versehrt. Der „Injury Severity Score“, ein international anerkanntes Instrument zur Beurteilung der Verletzungsschwere, erreichte bei den Frauen im Durchschnitt den Wert 19,2 gegenüber 15,8 bei den Männern.

So waren laut den Daten aus dem Traumaregister bei den weiblichen Patienten auch häufiger Reanimationen nötig, die Opfer befanden sich öfter im Schockzustand oder waren bewusstlos. Der Blutverlust war ebenfalls höher: Frauen benötigten 1,5-mal so häufig eine Bluttransfusion. Während die beiden häufigsten Verletzungsarten, Stiche und Schläge, Frauen etwas seltener trafen, wurden beide Geschlechter ähnlich häufig angeschossen. Frauen wurden zudem zwei- bis dreimal so häufig von Treppen oder aus Fenstern gestoßen wie Männer. Sieben Prozent von ihnen fielen aus mehr als drei Meter Höhe.

Es sei wichtig, dass diese Erkenntnisse über die unterschiedlichen Verletzungsmuster und die unterschiedliche Verletzungsschwere bei männlichen und weiblichen Gewaltopfern in der Gesellschaft besser bekannt werden, betont Olivia Bohe – aber auch in der Medizin: „Wir brauchen strukturierte Prozesse in den Kliniken, um die Behandlung zu verbessern.“ Dazu gehörten eine detaillierte Dokumentation der Verletzungen sowie Hilfsangebote für Frauen. Kliniken sollten zum Beispiel verstärkt mit dem Opferschutzbund zusammenarbeiten, um Wiederholungstaten zu verhindern. „Auch müssen Ärztinnen und Ärzte selbst noch besser hinschauen“, sagt Bohe. „Es ist wichtig, dass das behandelnde Personal weiß, dass Frauen und Männer nach solchen Verbrechen eben nicht gleich verletzt sind und bei weiblichen Gewaltopfern eine besondere Aufmerksamkeit notwendig ist.“