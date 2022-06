Von Berit Uhlmann, Hamburg

Am Mittag ist die Einladung dann rausgegangen. Alexander Fischer steht mit hochgekrempelten Ärmeln in seinem Büro in Hamburg, in das er soeben den Bundesgesundheitsminister eingeladen hat. Vielleicht möchte sich Karl Lauterbach einmal anschauen, was genau er sich da vorgenommen hat: Deutschland mit Gesundheitskiosken auszustatten. Dass das Land solche Einrichtungen bekommen soll, gehört zu jenen Ankündigungen im Koalitionsvertrag, bei denen viele Experten verwundert geschaut haben dürften. Einschließlich Alexander Fischer, der wohl am besten in ganz Deutschland weiß, was das überhaupt ist: ein Gesundheitskiosk.