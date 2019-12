Naumburg (dpa/sa) - Die Grünen im Landtag haben dafür plädiert, dass die insolventen Burgenlandkliniken in öffentlicher Hand bleiben. Nur so könne sichergestellt werden, dass eine zukunftsfeste Versorgung der Bevölkerung dauerhaft gewährleistet wird, teilte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Mittwoch in Magdeburg mit. "Ich bin gegen weitere Privatisierung." Ähnlich äußerten sich auch Abgeordnete der oppositionellen Linken im Landtag.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Kreis als derzeit einziger Gesellschafter die Krankenhäuser gemeinsam mit der Uniklinik Halle weiterführen will. Beide gaben ein entsprechendes Angebot ab. Die Burgenlandkliniken mit Standorten in Naumburg und Zeitz mussten wegen Zahlungsschwierigkeiten Mitte September Insolvenz anmelden. Seither wird nach einem neuen Konzept und einem neuen Geldgeber gesucht. Eine endgültige Entscheidung wird im März erwartet.