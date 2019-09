Weimar (dpa/th) - Die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten, die Patienten in Thüringen ambulant versorgen, ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. In Praxen und Medizinischen Versorgungszentren arbeiten inzwischen rund 1700 Hausärzte, 2300 Fachärzte und 460 Psychotherapeuten, wie aus dem neuen Versorgungsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen hervorgeht, der am Dienstag vorgestellt wurde. Im Vergleich zu 2013 seien das 17 Prozent mehr, im Vergleich zu 2008 24 Prozent.

Trotzdem beklagen Patienten in bestimmten Fachgebieten lange Wartezeiten und Schwierigkeiten, Termine zu bekommen, etwa bei Augenärzten. Ein Grund ist der Wandel der Arbeitszeitmodelle: So arbeitet dem Bericht zufolge eine wachsende Zahl angestellter Ärzte in Teilzeit.

"Unter allen Ärzten und Psychotherapeuten wächst auch der Wunsch nach einer stärkeren Vereinbarkeit von Beruf und Familie", sagte die Vorstandsvorsitzende Annette Rommel. Die Landesärztekammer hat deswegen in der Vergangenheit wiederholt mehr Medizin-Studienplätze an der Universität Jena gefordert.

Die KV Thüringen ist die Selbstverwaltung der rund 4500 ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten im Freistaat.